مصر – تقدم النائب في البرلمان المصري هيثم الحريري، بطلب عاجل لإعادة تسعير المواد البترولية بعد انخفاضها عالميا.

وأشار النائب إلى أن أسعار البترول العالمية هوت بإجمالي نسبة هبوط تجاوزت 66% منذ يناير العام الجاري حتى نهاية مارس الماضي، مع تراجع الطلب على مستوى العالم بسبب أزمة فيروس كورونا، ولم تعلن الحكومة حتى الآن عن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، والتي من المتوقع أن تنخفض بنسبة 10%.

ونوه بأن هذا الانخفاض المتوقع سيكون له أثر إيجابي على المواطنين في تخفيض أسعار السلع والخدمات في ظل انخفاض أسعار النقل وكذلك بالنسبة للمزارعين في انخفاض تكلفة الزراعة وبالنسبة للصيادين في انخفاض تكلفة رحلات الصيد، مطالبا الحكومة بسرعة إعلان الأسعار الجديدة.

المصدر: RT