روسيا – ذكرت وكالة “تاس”، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لإجراء محادثات جديدة مع الشركاء بشأن أسعار النفط، وذلك بعد محادثات مع القيادتين الأمريكية والسعودية.

جاء ذلك خلال حديث وجهه الرئيس الروسي عبر جسر تلفزيوني إلى طاقم محطة الفضاء الدولية.

وأعرب بوتين عن ثقته بأن التعاون بين روسيا والشركاء الدوليين سيستمر خاصة في الوضع الصعب الذي يمر به العالم، وقال: “مقتنع بأنه حتى اليوم عندما يواجه العالم تحديات صعبة، فإن تعاوننا سوف يتطور بنشاط، لأن البشرية لا تستطيع التوقف ستسعى دائما للمضي قدما، وتوحيد القوى”.

وكمثال على التعاون الدولي الناجح أشار الرئيس الروسي إلى التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء.

وكان قادة روسيا والولايات المتحدة والسعودية قد أجروا فجر اليوم مباحثات هاتفية بشأن الوضع في سوق النفط مع الأخذ بعين الاعتبار المفاوضات التي تتم في إطار “أوبك+”، وأكد القادة الثلاثة على أهمية التنسيق لإرساء الاستقرار في هذه السوق.

وتعمل الدول النفطية على صياغة اتفاق لخفض الإنتاج يهدف لدعم أسواق النفط في ظل تراجع الطلب على الخام بسبب جائحة كورونا.

وتوصلت دول “أوبك+” خلال اجتماعها أمس إلى تفاهم بشأن تخفيضات الإنتاج، حيث تعتزم تقليص الإنتاج بواقع 10 ملايين برميل يوميا في الشهرين القادمين، لكن المجموعة اشترطت موافقة المكسيك ومشاركتها كي تدخل التخفيضات حيز التنفيذ.

وبعد يونيو 2020 وحتى ديسمبر 2020 سيتم تقليص التخفيضات من 10 ملايين إلى 8 ملايين برميل يوميا، ثم إلى 6 ملايين اعتبارا من يناير 2021 إلى أبريل 2022.

وتنتظر دول “أوبك+” من دول نفطية أخرى مثل كندا والولايات المتحدة أن تقوم أيضا بخفض إنتاجها بما يصل إلى 5 ملايين برميل في اليوم.

وينصب الاهتمام الآن على اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين اليوم، حيث من المتوقع أن تكشف دول من خارج “أوبك+” عن هذه المبادرة.

المصدر: RT + “تاس”