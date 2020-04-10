روسيا – أعلن نادي لوكوموتيف موسكو الروسي اليوم الجمعة، التوصل لاتفاق مع لاعبيه بتخفيض رواتبهم بنسبة 40% لمساعدة النادي في مواجهة الأزمة المالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشكرت إدارة لوكوموتيف في بيان رسمي اللاعبين على قبولهم بتخفيض رواتبهم بنسبة 40 % في الأوقات الصعبة التي يمر فيها النادي.

ويحتل لوكوموتيف برصيد 41 نقطة، مركز الوصافة على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز بكرة القدم الذي يتصدره زينيت برصيد 50 نقطة.

يذكر أن الدوري الروسي متوقف لغاية 31 مايو بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: rsport.ria.ru