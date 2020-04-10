ترامب: محادثتي الهاتفية مع بوتين والملك سلمان كانت جيدة جدا وأنتظر إعلانهما اليوم أو غدا

ترامب: محادثتي الهاتفية مع بوتين والملك سلمان كانت جيدة جدا وأنتظر إعلانهما اليوم أو غدا

واشنطن – اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز كانت جيدة جدا بشأن إنتاج النفط وأوبك.

وأضاف في إيجازه الصحفي اليومي أنه ينتظر إعلانا من الجانبين اليوم أو غدا بشأن الاتفاق، واستطرد قائلا: “أود أن أقول أننا نقترب من اتفاق”.

وأكد أن بلاده بحاجة إلى حد أدنى لسعر النفط كي لا تتوقف شركاتها النفطية عن العمل، وكي تظل قوية.

وحول كورونا أكد ترامب أن بلاده لديها 19 علاجا ضد فيروس كورونا، و26 علاجا آخر يجري الاستعداد لتجربتها، مشيرا إلى أن بلاده تعيش في “قمة الذروة لكورونا وفي بعض الحالات تتجه نحو الأسفل”.

المصدر: رويترز