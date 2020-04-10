ليبيا – كشف تقرير صحفي سويدي ألغاز تكتم السلطات التركية عن مقتل ضابط رفيع في الاستخبارات التركية في ليبيا الشهر الماضي بعد أن أثارت جنازته التي تمت سراً جدلا واسعا في تركيا وصلت حد توقيف الشرطة التركية لمدير الأخبار في موقع “أودا تي في” للتحقيق معه بسبب تقرير تحدث عن تشييع جثمان الضابط المقتول في طرابلس.

صحيفة أحوال التركية أشارت إلى أن موقع “نورديك مونيتور” السويدي كشف في تقرير نشره أمس الخميس أن ضابط الاستخبارات التركية المتقاعد منذ أقل من عام العقيد أوكان ألتيناي تم استدعاؤه للخدمة بشكل مفاجئ ثم أرسل إلى ليبيا التي رجح أنه أرسل إليها في عملية مدبرة للتخلص منه.

وقالت مصادر للموقع إن الهدف من إرسال العقيد المتقاعد إلى ليبيا هو التخلص منه كونه شاهدا رئيسيا على اطلاع واسع بصلات حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإرهابيين والجماعات المتطرفة.

ونقل الموقع عن 3 مصادر مقربة من الاستخبارات العسكرية (لم يحدد هويتها) قولهم إن “جهاز الاستخبارات التركي “إم آي تي” كان يدبر لاغتيال ألتيناي الذي قُتل في قصف على ميناء طرابلس حيث تعمد الجهاز إرساله إلى ليبيا للإيقاع به.

كما أشار إلى أن السلطات التركية تكتمت بشدة عن مقتل العقيد السابق بالجيش التركي الذي أرسل إلى ليبيا للإشراف على نقل شحنات الأسلحة لحكومة فائز السراج إلى أن فضحت تقارير إعلامية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عملية دفنه سرا.

وأضاف التقرير :”قتل ألتيناي مع اثنين من الجنود الأتراك في الهجوم الذي شنه الجيش الوطني الليبي يوم 18 فبراير الماضي على سفينة تركية محملة بالسلاح في ميناء طرابلس البحري وبعد ذلك الهجوم تحدثت مصادر تركية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن مقتل العقيد والجنود الأتراك في ليبيا إلا أن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين نفى ذلك إلى حين أن اعترف أردوغان بنفسه ولأول مرة بأن الجنود الأتراك يقاتلون في ليبيا برفقة عناصر من جيش النظام السوري ضد قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر”.

وفي خطوة مخالفة لسياسة الإنكار التي اتفق المسؤولون الأتراك على انتهاجها،قال أردوغان يوم 23 فبراير من مدينة إزمير “قتل عدد من جنودنا ودعوني أوضح أننا قضينا على نحو 100 من قوات حفتر مقابل عدد من قتلانا”،وأثارت تصريحاته انتقادات واسعة في تركيا حيث اتهم من قبل المعارضة بعدم احترام الجنود مطالبين بكشف العدد الحقيقي للجنود الأتراك الذين أرسلوا إلى ليبيا.