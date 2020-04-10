ليبيا – قال القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين عماد الدين زهري المنتصر إن حكومة الوفاق في الأصل لا تعترض على عملية “إيريني” العسكرية التي أطلقها الإتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

المنتصر وفي تصريح لموقع “عربي 21″ المملوك لدولة قطر أمس الخميس أضاف:” الوفاق تطالب بضمان تطبيقها على كافة الأطراف، وطالما أن خروقات الدول الداعمة لحفتر للقانون الدولي والقرارات الأممية واضحة وموثقة على مدى ست سنوات فعلى الحكومة أن تتحمل تبعية موافقتها على العملية العسكرية الأوروبية”.

وأضاف:” كما أنه من غير المقبول أن تتظاهر هذه الحكومة بالتعجب أو الامتعاض عند استمرار وصول أسلحة لحفتر خاصة عبر الحدود المصرية التي يستحيل التحكم فيها”، حسب زعمه.

القيادي بجماعة الإخوان إختتم حديثه بالقول :”الآن إما أن تقف الوفاق بصرامة مع حليفها التركي في رفض خدعة إيريني أو أن تتحمل مجددا ثمن تخاذلها وتخبطها السياسي والدبلوماسي”.