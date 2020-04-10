حصيلة الوفيات بكورونا في إسرائيل تبلغ 92 وعدد الإصابات يتجاوز الـ10 آلاف

حصيلة الوفيات بكورونا في إسرائيل تبلغ 92 وعدد الإصابات يتجاوز الـ10 آلاف

إسرائيل – أكدت السلطات الصحية الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد تجاوز عتبة الـ10 آلاف، فيما بلغت حصيلة ضحايا الوباء 92 حالة وفاة.

وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية منذ صباح اليوم، ست وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس، وبين الضحايا الجدد مسنتان (84 و86 عاما) كانتا تعانيان من مشاكل صحية ملموسة.

كما أعلنت الوزارة عن 127 إصابة مؤكدة جديدة، بلغ بها إجمالي عدد الإصابات 10095 حالة، مشيرة إلى أن 164 مريضا لا يزالون في وضع خطير و125 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل