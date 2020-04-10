ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسيعن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الخميس السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني الذي أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة من خلال الأجهزة التابعة لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا.

اللقاء إستعرض بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق آخر مستجدات ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى لاعاصمة) وانعكاسه على حياه المواطن خلال هذه المرحلة التي يواجه فيها جائحة كورونا.

كما إدعى معيتيق في حديثه مع السفير استهداف من وصفهم بـ”القوات المعادية” (القوات المسلحة الليبية) بشكل متعمد أبراج نقل الطاقة الرئيسية التي أدت إلى انقطاع الكهرباء عن مدن المنطقة الغربية ، زاعماً بأن القوات المسلحة قد قامت أيضاً بقطع مصدر تزويد العاصمة بالمياه .