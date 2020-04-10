ليبيا – وضعت اللّجنة الإستشارية العلمية لمكافحة فيروس كورورنا طرابلس في اجتماعها أمس الخميس بحضور وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد بن عمر وأعضاء اللّجنة العليا برتوكول علمي لعودة العالقين بالخارج يضمن الموازنة بين عودتهم لأرض الوطن ودفع معاناتهم وحماية المجتمع الليبي من الجائحة في ظل التحديات التي تواجه النظام الصحي في ليبيا.

بن عمر شدد بحسب المكتب الإعلامي لصحة الوفاق على ضرورة الإلتزام بالتوصيات العلمية المنبثقة عن طريق اللجنة الإستشارية كونها تصدر عن طريق دراسة فنية من المختصين تضمن مجابهة الفيروس والحدّ من انتشاره.

كما عقد اجتماع آخر ضمّ كلا من وزير الصحة واللجنة الاستشارية مع ممثلة مكتب ليبيا لمنظمة الصحة العالمية اليزابيث هوف الإطلاع على ما تقدّمه المنظمة من دعم فني ومساعدات من أجل مكافحة جائحة فيروس كورونا.