لبنان – أعلنت المديرية العـامة لقـوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة، اليوم الجمعة، عن ضبط أضخم عملية تهريب مخدرات بتاريخ لبنان.

وأشارت المديرية أنه في إطار ملاحقة شبكات تهريب المخدرات، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، حول التحضير لعملية تهريب كمية ضخمة من حشيشة الكيف إلى إحدى الدول الأفريقية.

وبناء عليه، ونتيجة لمتابعة حثيثة استمرت لحوالي الشهر، تمكنت قوة من المكتب المذكور، بتاريخ 16/03/2020، من ضبط قافلة مؤلفة من 8 شاحنات، كانت متجهة إلى حرم مرفأ بيروت، وعلى متنها حاويات بداخلها آلاف الأكياس من النايلون التي تحتوي على أتربة زراعية، بتفتيش الحاويات في داخل حرم المرفأ، بالتنسيق مع شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الأموال في الجمارك، التي ساهمت بتقديم المعدات اللوجستية المسهّلة لعملية الكشف.

وأضافت أنه “بتاريخ 24/03/2020 وبعد الانتهاء من الكشف على الشاحنات، جرى ضبط كميات كبيرة من حشيشة الكيف بلغت زنتها نحو 25 طناً، كانت موضبة داخل أكياس -الكيس الواحد بين 20-30 كلغ، كل كيس يحتوي على /100 إلى 150/ كف حشيش، وزنة الكف الواحد نحو /200/غ -موضوعة بطريقة محترفة تحت الأتربة الزراعية بغية إخفاء المخدرات.

وأكدت المديرية أن هذه الكمية المضبوطة تعتبر الأضخم بتاريخ لبنان فقد كانت مجهّزة ومعدّة للتجارة والترويج والبيع والتهريب إلى الخارج، لافتة إلى أن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين.