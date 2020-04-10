كل 3 تمرات في اليوم ، وهذا ما سيحدث لجسمك! هذا مذهل!

كل 3 تمرات في اليوم ، وهذا ما سيحدث لجسمك! هذا مذهل!

العراق – غالبًا ما يعتبر التمر توعا من الحلويات بدون مبرر. ولكن هناك العديد من الأسباب الجيدة لتناوله بانتظام! لذا ، في المرة القادمة التي تتوق فيها إلى تناول وجبة خفيفة أو عندما تقضي السهرة في مشاهدة بعض البرامج ، كل التمر! سنذكر بعض الفوائد الصحية المذهلة أدناه.

بعد قراءة هذا ، ستأكل بالتأكيد تمرة او اثنتين في اليوم.

الأوعية الدموية

يقي التمر من الجير في الأوعية الدموية، اذ أن الكثير من الجير يمكن أن يؤدي إلى انسداد الشرايين. هذا يزيد من فرصة السكتات الدماغية والنوبات القلبية وغيرها من الأمراض. أكل ثلاثة تمرات في اليوم سوف يحدث فرقا كبيرا!

الكبد

أظهرت الدراسات أن التمور تساعد في تقوية الكبد.

القلب

التمور مفيدة لقلبك. بما أن الفاكهة تحتوي على الكثير من البوتاسيوم ، فهي فعالة للغاية عندما يتعلق الأمر بالوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. سوف ينخفض ​​خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية ، وفي الوقت نفسه ستنخفض معدلات الكوليسترول الضار.

انتقل إلى الصفحة التالية لقراءة حول الفوائد الصحية الأربعة المذهلة الأخرى التي يمكن أن تقدمها لك هذه الثمار!

وكالات