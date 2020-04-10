واشنطن – فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في التوصل إلى اتفاق على مشروع قانون جديد لدعم اقتصاد البلاد، بهدف تخفيف التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا على الشعب الأمريكي.

وأدت الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين إلى عرقلة أعضاء في مجلس الشيوخ، مشروعين بصياغة مختلفة تقدم بهما كل من الحزبين إلى رئاسة المجلس.

وعرقل الديمقراطيون، مشروع قانون للجمهوريين، الذي قدمه لأول مرة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الجمهوري ميتش ماكونيل، تضمن دعمًا إضافيًا بقيمة 250 مليار دولار للشركات الصغيرة، مؤكدين على الحاجة إلى تقديم مثل هذا الدعم للمستشفيات والحكومات المحلية.

من جانبهم عرقل أعضاء من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، مشروع قانون تقدم به الديمقراطيون، الأمر الذي أدى إلى إلغاء الجلسة العمومية للمجلس دون توصل إلى اتفاق.

وتبادل الطرفان اتهامات بـ”استغلال المواطنين الذين عانوا من تفشي الفيروس التاجي من أجل طموحاتهم السياسية”.

وتأتي الولايات المحتدة الأمريكية على رأس الدول الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات فيها جراء الفيروس إلى أكثر من 16 ألفاً، والأصابات أكثر من 468 ألفاً.

الأناضول