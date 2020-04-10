ليبيا – صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري بأن اللجنة تتابع بشكل مستمر أوضاع الليبيين بعد تعذر عودتهم الى أرض الوطن بسبب أزمة وباء الكورونا العالمي ( كوفيد 19 ) وتضع مع الجهات المختصة هذه القضية ضمن أولوياتها .

العقوري أعرب في بياناً له تلقت المرصد نسخة منه عن تضامنه وتقديره لمحنة الليبيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل فعلا على تسهيل عودة عدد من الحالات الإنسانية الخاصة .

كما شدد أن اللجنة العليا لمكافحة الكورونا وهي الجهة المسؤولة عن إدارة الأزمة تعمل على وضع ترتيبات عودتهم وبما يضمن تطبيق معايير الحجر الصحي للمواطنين العائدين من الخارج وعدم انتقال العدوى من الخارج وهي تبذل أقصى مجهوداتها بالنظـر لحجم الأزمة.

رئيس لجنة الخارجية النيابية أكد أن اللجنة تتابع الحكومة في مجهوداتها لمساعدة للمواطنين العالقين بالخارج، مضيفاً:” أن ضعف الموارد والانقسام في مؤسسات البلاد ساهم في ضعف الاستجابة لهذه الأزمة”