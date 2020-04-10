ليبيا – بحثت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بنغازي برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري وعضوية وزيري الداخلية والصحة بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف وسعد عقوب أمس الخميس أوضاع المواطنين العالقين في الخارج والمخزون الغذائي الاستراتيجي لحين تخطي الأزمة بحضور ويزر الخارجية و التعاون الدولي عبد الهادي الحويج ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية حسن الزيداني.

الحويج أطلع بحسب المكتب الإعلامي للداخلية الليبية اللجنة العليا على نتائج أعمال لجنة الأزمة بالوزارة والمتعلقة بأوضاع الليبيين العالقين بالخارج.

وأوضح آليات عملها في تسكين المواطنين الليبيين الذين علقوا في عدد من دول العالم بسبب قرار قفل الحدود البرية والبحرية والجوية في 19 مارس الماضي ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وأكدت اللجنة ضرورة العمل على تسكين كافة هؤلاء المواطنين الذين علقوا في الخارج لحين تقرر اللجنة الطبية الاستشارية إمكانية العودة بهم إلى أرض الوطن عقب زوال الخطر الراهن وتسكينهم في أماكن مخصصة للحجر الطبي والتأكد من عدم إصابتهم بالمرض،مشددةً على ضرورة تفقد كافة الرعايا الليبيين في الخارج وتسهيل كافة ظروفهم الحياتية والمعيشية في البلدان التي علقوا بها بما يكفل عدم إصابة أي منهم بالمرض.

وأكد وزير الخارجية شروع رئاسة مجلس الوزراء في استئجار عدد من الفنادق بعدد من الدول لتسكين الرعايا الليبيين بالخارج لعيد أن تقرر اللجنة الطبية الاستشارية عودتهم للبلاد.

ومن جهة أخرى،ناقشت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية أوضاع المخزون الاستراتيجي من الثروة الزراعية والحيوانية والبحرية بما يكفل الاكتفاء الذاتي من الإنتاج لحين تخطي الأزمة في حال طالت.

وبحثت اللجنة مع الحويج كيفية الاستفادة من المحاصيل الزراعية المحلية خاصة في دوائر إنتاج الحبوب في مناطق جنوب البلاد والعمل على زيادة الإنتاج ومنع التصدير وتحويل الحبوب إلى منتوجات الدقيق لضمان وجود مخزون استراتيجي يكفي لمدة طويلة تحسبا لأي طارئ.

كما بحثت اللجنة آليات الاستفادة من المشاريع العسكرية الزراعية ومشروع جهاز استثمار مياه النهر الصناعي في تنمية المحاصيل الزراعية للاكتفاء الذاتي،وكذلك تشغيل كافة صوامع طحن الحبوب خلال هذه المرحلة.

وقررت اللجنة اتخاذ العديد من الخطوات العاجلة في هذا الصدد،مؤكدة مواصلتها لكافة الجهود التي تكفل عدم انتشار الوباء وكذلك تضمن توفير السلع والمحروقات والدواء لكافة المواطنين في مختلف ربوع البلاد.