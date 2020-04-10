 لف رجليك بورق الألمنيوم وبعد بضع ساعات ستحصل على هذه النتيجة! – صحيفة المرصد الليبية
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مصر – ورق الألمنيوم. يستخدمه الكثير من الناس في المطبخ ، لكن لا يفكر الكثيرون في استخدامه للفّ أجزاء الجسم.

قد يبدو الأمر وكأنه فكرة غريبة ، ولكن اتضح أن رقائق الألومنيوم هي منتج رائع ضد أمراضك اليومية.

فوائد

التفاف أجزاء الجسم في رقائق الألومنيوم يمكن أن يجلب العديد من المزايا والفوائد. على سبيل المثال ، إنه أمر رائع للتعب ، فهو يخفف من المفاصل المؤلمة ، ويخفف من الآلام الناتجة عن الحروق ويمكن حتى استخدامه للمساعدة في علاج نزلات البرد.

تحتوي رقائق ألومنيوم على كمية مذهلة من التطبيقات المفيدة التي ربما لم تفكر بها من قبل.

  • تحتاج إلى قمع ولكن ليس لديك واحد حول المنزل؟ لا داعي للقلق عن طريق طي جزء من رقائق الألمنيوم ، يمكنك بسهولة أن تجعل بنفسك قمعًا لن يتسرب. مثالية!
  • إذا كنت بحاجة إلى كي بعض الملابس ولكن ليس لديك ما يكفي من الوقت للقيام بذلك ، فإن رقائق الألومنيوم هي الحل الأمثل. قم بطي قطعة من الملابس حول قطعة من الورق ، ثم قم بكيها. بسبب الرقائق ، سيتم تسويت قطعة الملابس من كلا الجانبين في نفس الوقت. ستنتهي بسرعة أكبر!
  • مقص حادة؟ ليست مشكلة إذا كنت تستخدم رقائق الألومنيوم ، فإن المقص سيكون لطيفًا وحادًا قبل أن تعرفه. كل ما عليك فعله هو أن تأخذ قطعة من رقائق معدنية ثم تقطعها إلى قطع صغيرة. هذا كل شئ!
  • التشبث الثابت على الملابس يمكن أن يكون محبطا للغاية. لحسن الحظ ، هناك خدعة سريعة وبسيطة لإصلاح هذه المشكلة. كل ما عليك فعله هو رش بعض الورق في كرة واستخدامه لفرك الملابس. سيزول كل تشبث ثابت.
  • هل لديك إشارة WiFi ضعيفة في منزلك؟ اصنع شاشة من رقائق الألمنيوم وضعها على الحائط في المكان الذي تريد زيادة الإشارة فيه. سيتم زيادة الإشارة في اتجاه الشاشة.

وكالات