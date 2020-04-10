مصر – ورق الألمنيوم. يستخدمه الكثير من الناس في المطبخ ، لكن لا يفكر الكثيرون في استخدامه للفّ أجزاء الجسم.
قد يبدو الأمر وكأنه فكرة غريبة ، ولكن اتضح أن رقائق الألومنيوم هي منتج رائع ضد أمراضك اليومية.
فوائد
التفاف أجزاء الجسم في رقائق الألومنيوم يمكن أن يجلب العديد من المزايا والفوائد. على سبيل المثال ، إنه أمر رائع للتعب ، فهو يخفف من المفاصل المؤلمة ، ويخفف من الآلام الناتجة عن الحروق ويمكن حتى استخدامه للمساعدة في علاج نزلات البرد.
تحتوي رقائق ألومنيوم على كمية مذهلة من التطبيقات المفيدة التي ربما لم تفكر بها من قبل.
- تحتاج إلى قمع ولكن ليس لديك واحد حول المنزل؟ لا داعي للقلق عن طريق طي جزء من رقائق الألمنيوم ، يمكنك بسهولة أن تجعل بنفسك قمعًا لن يتسرب. مثالية!
- إذا كنت بحاجة إلى كي بعض الملابس ولكن ليس لديك ما يكفي من الوقت للقيام بذلك ، فإن رقائق الألومنيوم هي الحل الأمثل. قم بطي قطعة من الملابس حول قطعة من الورق ، ثم قم بكيها. بسبب الرقائق ، سيتم تسويت قطعة الملابس من كلا الجانبين في نفس الوقت. ستنتهي بسرعة أكبر!
- مقص حادة؟ ليست مشكلة إذا كنت تستخدم رقائق الألومنيوم ، فإن المقص سيكون لطيفًا وحادًا قبل أن تعرفه. كل ما عليك فعله هو أن تأخذ قطعة من رقائق معدنية ثم تقطعها إلى قطع صغيرة. هذا كل شئ!
- التشبث الثابت على الملابس يمكن أن يكون محبطا للغاية. لحسن الحظ ، هناك خدعة سريعة وبسيطة لإصلاح هذه المشكلة. كل ما عليك فعله هو رش بعض الورق في كرة واستخدامه لفرك الملابس. سيزول كل تشبث ثابت.
- هل لديك إشارة WiFi ضعيفة في منزلك؟ اصنع شاشة من رقائق الألمنيوم وضعها على الحائط في المكان الذي تريد زيادة الإشارة فيه. سيتم زيادة الإشارة في اتجاه الشاشة.
وكالات