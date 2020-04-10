مصر – أعلنت وزارة البترول المصرية مشاركة وزيرها طارق الملا في المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدول “أوبك” وخارجها (أوبك+).

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن هذا الاجتماع الوزاري هام للغاية في هذا التوقيت الحاسم لعودة التوازن للأسواق والأسعار، وأن مشاركة مصر تتيح لها المتابعة والتنسيق المباشر مع مجموعة “أوبك +” ودعم الجهود المبذولة ومبادرات التعاون بين المنتجين لتحقيق الاستدامة والاستقرار لسوق البترول العالمي.

وأوضحت أن هذا الاستقرار ينعكس إيجابا على أطراف العلاقة التي تشمل الدول المنتجة للبترول والدول المستهلكة وشركات البترول العالمية.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد قال إن اتفاق “أوبك+” لخفض الإنتاج العالمي بواقع 10 ملايين برميل يوميا، يتوقف على انضمام المكسيك لعمليات الخفض.

وأعلنت “أوبك+” في وقت سابق أن البلدان المصدرة للخام باستثناء المكسيك تفاهمت على خفض في الإنتاج العالمي في مايو ويونيو من العام الجاري قدره 10 ملايين برميل يوميا.

المصدر: RT