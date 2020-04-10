مصر – كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري خالد عبد الغفار، عن مكونات العقار الجديد الذي حصلت مصر على عينات منه لمواجهة فيروس كورونا من اليابان.

وأشار الوزير في تصريحات مساء أمس، إلى أن الوزارة استطاعت التواصل مع المصنع المسؤول عن تصنيع دواء “أفيجان” في اليابان، الذي أثبت نجاحات كبيرة على عينة مرضى فيروس كورونا، وكان ذلك منذ أكثر من شهر، مؤكدا أن “مصر تدخل في عملية بحثية مع اليابان، وهم يقدرون جيدا مثل هذا الدور”.

وأكد الوزير أن عقار “أفيجان” عبارة عن دواء ضد الفيروس، ويستخدم منذ فترة طويلة، ويؤثر على عملية انقسام الفيروس، ويختلف عن دواء الهيدروكسي كلوروكين، الذي يستخدم ضد الملاريا والأمراض الروماتيزمية، لافتا إلى أن هناك بروتوكولات علاجية عديدة يتم استخدامها، ودراسة تأثيرها على فيروس كورونا المستجد.

وأكد الوزير أن عينات دواء “أفيجان” وصلت مصر منذ حوالى شهر تقريبا، وهناك تكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمتابعة اليومية والتصنيع بالتعاون مع الجانب الصيني، الذي يصنع المادة الخام، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجانب الياباني، لتصنيع كمية تكفي، من خلال أحد مصانع الأدوية في مدينة العاشر من رمضان.

المصدر: وسائل إعلام مصرية