ليبيا – قال مندوب منظمة الصحة العالمية في إجدابيا وعضو اللجنة الاستشارية الطبية بالمدينة مصطفى شعيب إن إجراءاتهم تحتاج لدعم من قبل قوات الأمن والجيش الليبيين للحيلولة دون انتشار الوباء.

شعيب وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس أوضح أن المنظمة تراقب عن كثب كل الإجراءات التي تنفذها الدولة الليبية والتي قد تكون صعبة بعض الشيء لكن الأمر أصبح أمنا قوميا يهدد البلاد.

وبدوره، أكد حافظ ارحيم مدير المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض فرع إجدابيا والناطق الإعلامي باللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة الفيروس أنه تم إطلاق المناورة التدريبية للخطط الاحترازية الوقائية في المدينة.

ولفت إلى أن التدريب تضمن محاضرات نظرية وتطبيقا عمليا عبر المناورة الافتراضية عن وجود حالة مصابة بفيروس كورونا وكيفية التعامل معها.

ومن جهته،أشار مبروك الغول رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا في إجدابيا فنبه إلى أن اللجنة تتابع وبشكل مستمر تجهيز المستشفى الميداني الذي انشىء بقرار من القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر.

ومن جانبه،أكد العقيد ونيس الشكري مدير مديرية أمن إجدابيا أنه عقد لقاء مع الغرفة الأمنية المشتركة ببلديات المدينة لبحث سبل الوقاية من كورونا،مؤكداً استمرارهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها حظر التجوال ونزول قوات الأمن بوزارة الداخلية وقوات الجيش الشوارع.

وأضاف أنه منذ تطبيق الحظر لم تسجل أي خرق أمني واحد داخل البلدية وسط تعاون واضح من قبل الليبيين من خلال الالتزام بساعات الحظر.