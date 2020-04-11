إيران – أعلنت السلطات الصحية في إيران اليوم السبت، عن تسجيل 125 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ بذلك 4357 وفاة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ أمس بـ1837 حالة جديدة ووصلت إلى 70029، ولا يزال 3987 مريضا في حالة حرجة.

وذكرت الوزارة أن 41947 مصابا بالعدوى تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات، مضيفة أن السلطات أجرت 251703 فحوص لكورونا حتى اليوم.

وشهدت حصيلة ضحايا كورونا اليوم في إيران ارتفاعا طفيفا مقارنة مع معدلات الخميس والجمعة الماضيين، عندما سجلت في البلاد 121 و122 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس.

المصدر: RT