جنيف – حذر الخبراء من أنه بسبب كثرة غسل اليدين بالصابون واستخدام المطهرات، تجف البشرة.

بناء على توصية منظمة الصحة العالمية، من أجل تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، تحتاج إلى غسل يديك بانتظام وتعقيمها بمطهر يحتوي على الكحول. ومع ذلك، يحذر أطباء الجلد من أن هذه التدابير يمكن أن تؤدي إلى مشاكل جلدية.

وأخبرت الأستاذة المساعد في قسم الأمراض الجلدية والمنقولة جنسيًا في جامعة “سيتشينوف”، ليودميلا سميرنوفا، وكالة “سبوتنيك” أنه بسبب غسل اليدين المتكرر بالصابون واستخدام المطهرات، يمكن أن تجف بشرتك.

وفقًا للخبيرة، يوصى باستخدام المطهرات فقط أولئك المتواجدون في الأماكن العامة، ولا يزيد عن مرتين في اليوم. يجب ألا يزيد غسل اليدين بالصابون عن ست مرات في اليوم.

اتفقت معها خبيرة التجميل غالينا كاشتانوفا. وأوضحت أنه بالنسبة لأولئك الذين لا يغادرون المنزل ، فإن النظافة العادية كافية.

يمكن أن تؤدي الأدوية المحتوية على الكلور مثل الكلورهيكسيدين أيضًا إلى مشاكل جلدية، يحاول بعض الأشخاص الآن محاربة الفيروس فيها.

للحفاظ على الجلد من الجفاف، أوصى الأطباء باستخدام الكريمات الواقية.