ليبيا – علق القيادي بمدينة مصراتة وسفير الرئاسي لدى مالطا الحبيب الأمين على كلمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الأخيرة، معرباً عن أسفه إزاء ما وصل له مستوى الخطاب الرسمي من الإسفاف والتغول على الآخرين وعدم إحترام لغة الخطاب الرسمي حتى للخصوم السياسين.

الأمين قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة ” ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعتها صحيفة المرصد إنه :” عندما تشخصن الأمور يا سراج تحدث معارضيك كما سميتهم أنهم مجموعة من الأجندات أنا لا توجد لدي أجندة و لم أتعلم السياسة من حكومة الوفاق و بقولك أننا مجموعة من الذين لا يوعون أي تقصد المخمورين أتحداك ان تقول مثل هذا الكلام أنا لا أتعاطى الخمور والمخدرات إن كانت حكومتك فيها من هذه النوعية أو من من يتعاطون لا تعمم على الجميع”.

وأشار إلى أن السراج في حديثه شخص الأمور وفي حال عدم تقديمه إعتذار سيتم رفع قضية ضده بشأن الأذى اللفظي والأخلاقي والتربوي في حقه شخصياً أمام أهالي مصراته بحسب تعبيره.

وأضاف:” نحن كنا صوتكم الأكثر جدية وقسوة ووضوح مع خصوم حكومتك ومن صنعنا كتلة الرأي العام يا السراج ولم تصنعها إذاعاتك وبياناتك الليلية المتأخرة نحن من نبهناك لأخطائك في بيان الخطاب الإعلامي ومن حذرناك من عدمية التواصل مع القاعدة الشعبية ومن إنعزالك في برج عاجي مع رهط من الفاشلين المستشارين الناصحين الذين ضيعوا ثقة وفلسلفة إتفاق الصخيرات الذي نص على أن تكون حكومة لكل الليبيين نحن كنا معكم لأننا نريد حكومة مدنية برلمانية تدافع عن الليبيين وتقف أمام الجنرال وتقدم خدماتها لليبيين”.

وبيّن أن السراج لديه معركة شخصية تسلطية مع الصديق الكبير الذي هو ليس أفضل منه وفتح المعركة عندما تحدث السراج عن تصدع الجبهة الداخلية والبلاد في حالة حرب وطوارئ، لافتاً إلى أنه فتح جبهة مع الكبير ظاهرها الاستقواء بالشارع على رغيف الخبز والدواء وباطنها عملية تسلطية وامتثال لإملاءات “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) التي قدمتها فرنسا وتحاول فرضها عليه لفتح النفط عبر صفقه.

وقال :” نحن لا نريد فتح النفط أو ضخه طالما أنه سيذلنا وسيفقدنا كرامتنا ويجعل لحفتر يد بقوت ليبيين وبوضعه لمرشحين داخل المصرف المركزي وهذه حقيقة مخالفة لما قلته أمس انه عير صحيح وأنه مؤامرة بل هذا هو الصحيح، الصديق الكبير له 8 سنوات ادائه سيء وتعاملات مريبة وهناك مجلس نواب ودولة ليستيقظوا ويسقطوه من مكانه لست أنت ويكفي كذب على الليبيين أنكم كنتم مراكز حزبية متنفذة تدير أموال الليبيين”.

وأوضح أن ليبيا الآن تواجه الكورونا والحرب تحتاج إلى الإنفاق على المتواجدين في الجبهات واصفاً إياهم بـ”الخط الأحمر” وتلبية كل ما يحتاجونه ثانياً ما يتعلق بمسألة كورونا كل ما يتطلب هو مستلزمات ينفذها الكبير رغماً عنه والغذاء الذي ينفقه الصديق الكبير رغماً عنه وتحويل ميزانيات الوزارات للبلديات مباشرة لأن الحالة الراهنة هي حرب وطوارئ تستدعي من البلديات التصرف للخروج من الأزمة.

وذكر:” المحافظة على الإحتياط الليبي هو المحافظة على حياة أولادنا، أؤيد المحافظة بشأن المحافظة على هامش كبير من الإحتياطي لأن العالم مقدم على إقتصادات مدمرة وكساد وخمول في الإقتصاد العالمي ودول مغلقة على بعضها، إرضاء حفتر عبر إزالة الصديق الكبير لا نريدها هذه لعبة سياسية تطيل عمر الحكومة وتخدمها بشخوصها ولا تخدم المسألة والأزمة الليبية إجمالاً المعركة هي من صنعت تصدع في الجبهة الداخلية وعدم ثقة من المواطنين وغذائهم ودوائهم ورجالهم في الجبهات”.

وأردف :” الخيانة يا سراج وجدت بالأسماء في حكومتك الموجودة الآن، الخونة الفارين والمتمرسين والسبتمبريين الذي جلبتموهم ، الوفاق انتهى لا وفاق الآن إلا حكومة الدولة المدنية لا يمكن أن نسمح بطعننا من الخلف مرتين حفتر من الأمام والخونة من الخلف الخونة لدى السراج وليس عند الحبيب الأمين”.

الأمين طالب مجلس النواب والدولة بالتوقف عن اللعب بالتوازنات مع السلطة التنفيذية والخضوع لها، مشيراً إلى أن السلطة المالية نواب الشعب والشعب يعاني حالياً فلا يعقل أن يصبح مجلس النواب والدولة مدافع عن الحكومة، داعياً المجلسين إلى الإجتماع مع الكبير والسراج لوضع نقاط محاورها الرئيسية السلاح والرجال والدواء والغذاء والبلديات لإكمال المعركة مع فايروس كورونا وحفتر ومواصلة الصمود حتى الخروج من المعركة.

وإستطرد حديثه:” كلمة للسراج مني حبيب الأمين لا يتشرف أن يعمل بها وعندما خرجت منها انهيت عملي ورميت الورقة عليكم، لم أتمنى أن نتحدث بهذه الطريقة إلا بمستوى يليق بالمرحلة واللغة الهادئة ومصالح رشيدة لكننا كنا نتوقع آذان صاغية وعقول منفتحة وواسعه تتفهم ما يتحدث به الآخرين، الحكومة يبدوا أنها لا تؤمن بأنها مدنية أنا أعلم إمكانياتهم لأني كنت في المطبخ السياسي وأعرف ملفات سوداء لا يمكن أن انصل لكشفها في ظل هذه الظروف ومع ذك السراج إستمع للآخرين الذين يفتحون الابواب الخلافية لعقد الصفقات السياسية، ليبيا لا يمكن أن تنجح فيها صفقة تقاسم للسلطة مع حفتر”.

كما رأى أن من أوصل السراج إلى إنحدار لمستوى الشعبية هم مستشاريه، داعياً السراج إن كان يمتلك القليل من العقل السياسي والعقلانية والواقعية السياسية إلى الإستغناء عن مستشاريه وحكومته.

وأعرب عن أمله بأن يجتمع مجلسي الدولة والنواب والرئاسي مع بعضهم والخروج بخطة واحدة تقود ليبيا لحقوق مالية ومبادئ يلتزمون بها ويوقعون عليها جميعاً أمام شعبهم بإجماع من النخب والمجتمع والمدن لإنهاء الصراع المؤسسي والإلتفات للجبهة والشعب وتأطير المجتمع الدولي الذي من البداية غير مهتم بما يحصل في البلاد.

وشدد في ختام حديثه على ضرورة توجيه رسالة للمجتمع الدولي بأن الليبيين يرغبون بالوصول لدولة مدنية وبأن هذه الحرب لم تفتعلها حكومة الوفاق والقوات التابعة لها بل جاءت ممن وصفه بـ”المتمرد” بدعم من دول إقليمة.