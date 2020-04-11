ليبيا – علق عضو مجلس النواب ابراهيم الدرسي على إعلان المجلس العسكري نالوت عن وقف كافة الدوريات الأمنية وسحب عناصر ميليشياته من مواقعها العسكرية ومن كل نقاط تمركزاتها على طول الحدود مع تونس وإرجاعها إلى داخل مدينة نالوت.

الدرسي رأى في تصريح لصحيفة “العرب” اليوم السبت أن هذا الانسحاب كان متوقعاً بالنظر إلى الخلافات العميقة التي تعصف حالياً بالعلاقة المهزوزة بين السراج والميليشيات خاصة منها الجماعات المُرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين والتي عكستها الاتهامات المُتبادلة في حرب إعلامية مرشحة لأن تشتدّ أكثر فأكثر في قادم الأيام.

وإعتبر أن التركيبة المتناقضة على الصعيدين الجهوي والمناطقي للقوات الموالية للسراج وتضارب مصالحها يجعلان من الحتمي انفراط هذا التجمع خاصة بعد تقدم الجيش وقرب ساعة الانتصار على الجماعات الإرهابية، مشيراً إلى أن هذه الأمور تُعد في مجملها أبرز العوامل التي دفعت جماعة نالوت وخاصة الأمازيغ إلى الإقدام على خطوة الانسحاب في هذا التوقيت اللافت.

كما توقع الدرسي حدوث تطورات هامة خلال الأيام القادمة منها تقدم الجيش باتجاه نشر قواته على مستوى المعابر الحدودية مع تونس حيث أن هناك مفاوضات جارية حالياً بين الجيش وأهالي مدينة زوارة لدخولها سلمياً.