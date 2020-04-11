ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إنه كان على المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي التكاتف والتلاحم وتوفير حاجة المواطن بكل يسر وسهولة خاصة في ظل الظروف الراهنة.

الرعيض أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه تمت مخاطبة عدة جهات لضرورة إعتماد سعر موحد للدولار لأن وجود سعرين يعني الفساد لأن هذه الطريقة لا يمكن بها المحافظة على العملة وترشيد الإستهلاك وتقليل مصروفات الدولة.

ولفت إلى أن القطاع الخاص دائماً يوفر 95% من السلع والخدمات ومع ذلك لم يتم دعوة رجال الأعمال وإتحاد الغرف للمشاركة في أي قرار لأنه للأسف لا زالت فكرة الإشتراكية مترسخة في عقول أغلب المسؤولين في ليبيا بحسب قوله.

وأضاف:” هناك تخبط في سياسة مصرف ليبيا المركزي منذ عدة سنوات لماذا وصل سعر السوق الموازي في ليبيا لـ 14 جينه بالصك ووصل لـ 10 جنيه كاش، مصرف ليبيا غائب عن إدارة الأزمة لأنه الوحيد المسؤول على الدينار الليبي و المحافظة عليه وتوفير الكاش في كل المصارف، الدولار في السوق الموازي انخفض 10% من السعر و ناتج عن فتح الحوالات المصرفية و لو فتحت مع الرسم 183% لكان السوق الموازي انتهت تماماً الرسم إستمر كنا نتوقع فتح الإعتمادات والتسهيل فتح الرئاسي إتفاق مع مصرف ليبيا و خفض النسبة من 183 إلى 160 لماذا إن كان الدولار متوفر لماذا لم تبيعه حتى في الحوالات المصرفية و اعطيت فرصة لمن يريد الدولار بـ 10آلاف و أكثر، هذا الإجراء تم من دون التنسيق مع القطاع الخاص”.

كما جدد مطالبه للمجلس الرئاسي بزيادة الرسم مع ضرورة توحيده ومع ضرورة قيام المصرف المركزي بفتح كل طرق البيع المتمثل بـ 4 دينار ونصف ومراقبة السوق، مبيناً:” علينا 6 سنوات دين للشعب الليبي كعلاوة عائلة يجب أن يتم صرف شهرين عن كل شهرين و بحد 500 دينار حتى يستطيع المواطن العيش و مقاومة إرتفاع الأسعار و مشكلة كورونا”.

وأكد على أن زيادة سعر الدولار و تعويم الصرف يجعل من الجميع يتنافسون في السوق وجلب السلع بكل الطرق المسموح بها من المركزي لتوفير البضاعة في السوق وفقاً لتعبيره.