الصين – أكدت الصين أن نسبة الأشخاص الذين تعافوا من النوع الجديد من الفيروس التاجي COVID-19 تصل إلى 94% حتى في المنطقة التي بدأ ظهور الفيروس فيها، وكانت الأكثر تضررا منه.

وقالت مجموعة حكومية مركزية تشرف على الاستجابة الوبائية في مقاطعة هوبي الأشد تضررا في وسط البلاد، إن هؤلاء الذين تم شفاؤهم يشملون أكثر من 89 في المائة من المرضى المصابين بأمراض خطيرة، وأكثر من 3600 من المرضى المصابين بأمراض مزمنة أو حتى المرضى الأكبر سنا.

وفي المركز الإداري لمقاطعة هوبي، مدينة ووهان، التي كانت مركزا لانتشار الفيروس التاجي، ما زال هناك حتى اليوم 101 حالة أخرى من المصابين بـ COVID-19 في حالة خطيرة أو حرجة.

المصدر: “شينخوا”