ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن دخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة الخمس بعدما تم تشغيلها بالوقود الخفيف بالإضافة لدخول الوحدة الغازية الثانية كذلك بمحطة مصراته المزدوجة.

الشركة العامة للكهرباء أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أنه تم أيضاً بفضل جنود الكهرباء المرابطين في محطات التوليد الدخول بوحدة التوليد الرابعة بمحطة الرويس والوحدة البخارية الثالثة بمحطة الخمس بعدما تم تشغيلها بالوقود الثقيل على الشبكة الكهربائية.

يذكر أن المنطقة الغربية تشهد انقطاعات للكهرباء بشكل كبير نتيجة لخروج عدة المحطات عن العمل بحسب شركة الكهرباء.