روسيا – اقترح معهد الأورال للبحوث العلمية على الحكومة الروسية ابتكاره الجديد المتعلق بفيروس كورونا.

وهو محلول مائي يمكن استخدامه لتعقيم أية أماكن عامة وبصورة خاصة محطات سكك الحديد والمطارات وأرصفة الشوارع والحافلات.

وجاء في رسالة بعث بها المعهد إلى الحكومة أن المعمل التابع له جاهز لبدء إنتاج المحلول وتوريد 200 طن منه كل شهر إلى أي منطقة روسية.

وهناك حاجز يحول دون بدء إنتاج المحلول الكيميائي الابتكاري وهو غياب وثائق ومستندات لها علاقة بالتسجيل الرسمي، فضلا عن غياب تعليمات استخدام المحلول لأغراض تعقيم الأماكن العامة في المدن.

هذا وشهد فرع سيبيريا لأكاديمية العلوم الروسية تشكيل لجنة خاصة برئاسة الأكاديمي، ميخائيل فويفودا، من شأنها تسريع عملية تطبيق المبتكرات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

وعلى سبيل المثال فإن معهد الكيمياء الميكانيكي جاهز لإنتاج كميات كبيرة من الأقنعة الطبية استخدمت فيها مواد ابتكارية قد تم اختبارها في مركز “فيكتور” لعلم الفيروسات والتكنولوجيات البيولوجية.

وكان فرع سيبيريا لأكاديمية العلوم الروسية والشركات الخاصة العاملة في قطاع الطب قد بعثت رسالة إلى رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، تضمنت اقتراحات من شأنها تسريع عملية تطبيق المبتكرات التي يمكن أن تساعد في مكافحة فيروس كورونا في روسيا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا