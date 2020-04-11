ليبيا – أكد المرصد السوري على تواصل تركيا إرسال مرتزقتها من الفصائل السورية الموالية لها للحرب في ليبيا.

مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت وفقاً للموقع الرسمي التابع للمرصد بأن دفعة جديدة مؤلفة من 150 عنصر على الأقل من فصيل “السلطان مراد” انطلقت خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة من مركز مدينة عفرين وتوجهت بواسطة باصات نقل تركية إلى الحدود.

وأشارت إلى أن مجموعات أخرى تضم العشرات من مدينتي جرابلس والباب انطلقت إلى نقطة التجمع في منطقة حوار كلس حيث وصل نحو 300 عنصر من فصائل السلطان مراد ولواء صقور الشمال وفيلق الشام إلى ليبيا أمس الجمعة.

وأوضح المرصد السوري أنه بذلك يرتفع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5050 مرتزق في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1950 مجند.

كما نوّه إلى أن عملية استمرار إرسال المقاتلين السوريين إلى ليبيا تأتي في ظل الخسائر البشرية الكبيرة في صفوفهم جراء المعارك مع “قوات حفتر” على محاور متفرقة من الأراضي الليبية، لاتفً إلى توثيقه مقتل 17 مقاتلاً خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة وبذلك بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 182 مقاتل.

ووفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.