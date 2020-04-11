بعد مكالمة بن زايد مع الأسد.. خطوة إماراتية جديدة باتجاه سوريا

بعد مكالمة بن زايد مع الأسد.. خطوة إماراتية جديدة باتجاه سوريا

الإمارات العربية – دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، امس إلى مساعدة سوريا على مواجهة الأزمة الصحية العالمية التي سببها فيروس كورونا المستجد، ووقف إطلاق النار.

وقال قرقاش في تغريدة على “تويتر”، إنه ناقش مسألة ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، غير بيدرسن.

وكتب الوزير الإماراتي: “ناقشت مع GeirO Pedersen ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا ومساعدتها في هذه الأزمة الصحية العالمية، كما أسعدني تقدير الأمم المتحدة للدعم الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسوريا في مكافحة أزمة كورونا، مؤكدا دعمنا للمنظمة في مهامها الحيوية”.

وكان قرقاش قد أشاد باتصال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالرئيس السوري، بشار الأسد الشهر الماضي.

وأجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أواخر شهر مارس الماضي اتصالا هاتفيا بالرئيس السوري بشار الأسد، وبحث معه تفشي فيروس كورونا.

المصدر: تويتر