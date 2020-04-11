موسكو – رحبت روسيا، بإعلان تحالف “أوبك+” عن أكبر خفض في إنتاج النفط، أملا في إعادة الاستقرار لأسواق وأسعار الخام حول العالم.

وخرجت المنظمة في اجتماع افتراضي دام 6 ساعات الجمعة، باتفاق يقضي بخفض إنتاج الخام بمقدار 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو/أيار المقبل حتى نهاية يونيو/ حزيران 2020.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رحب بوثيقة “أوبك+” بشأن خفض إنتاج النفط الخام بمقدار 10 ملايين برميل يوميا.

وأضاف في تصريح صحفي، أن بوتين يقيم بشكل إيجابي الوثيقة المتفق عليها مع 22 دولة مصدرة للنفط.

وأكد أن روسيا تحتفظ بموقف يهدف إلى تطوير التعاون الدولي والتعاون بين الدول المنتجة للنفط لتحقيق الاستقرار في السوق، وخاصة في مثل هذه اللحظات الصعبة التي لم يسبق لها مثيل.

جدير بالذكر، أنه قبل تفشي كورونا، بلغ متوسط الطلب العالمي على النفط الخام 100 مليون برميل يوميا، ما يعني أن الخفض المعلن اعتبارا من مايو المقبل يشكل 10 بالمئة من الطلب اليومي.

الأناضول