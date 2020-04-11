انجلترا – نشر الكوري الجنوبي سون هيونغ مين البالغ 27 عاما، مهاجم توتنهام الإنجليزي، عبر حسابه في “فيسبوك”، رسالة لعشاقه قبل أن ينخرط في التجنيد الإجباري في بلاده.

وطالب سون في رسالته معجبيه والصحفيين بالابتعاد عن مكان إقامة التدريبات العسكرية والالتزام بالحجر الصحي المفروض من الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في أغلب لدان العالم.

وتحدث العديد من التقارير مؤخرا عن مخاوف من تجمعات كبيرة لمحبي سون الذي يعتبر معشوق الجماهير الكروية في بلاده.

وتلزم القوانين كل كوري جنوبي بأداء الخدمة العسكرية لمدة 21 شهرا، قبل بلوغه سن 28 عاما، لكنها وضعت قانونا استثنائيا للرياضيين، يتمثل بالإعفاء في حال الحصول على إحدى الميداليات الأولمبية الثلاث، أو الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية.

ونجح سون بالفعل في قيادة منتخب بلاده الأولمبي لإحراز الميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم في الألعاب الآسيوية لعام 2018، وبذلك حصل على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية.

ولكن على الرغم من ذلك الإعفاء، فإن القوانين تشير إلى أنه يجب أن يخدم كل من تم إعفاؤه في الجيش لمدة 4 أسابيع فقط بدلا من 21 شهرا.

المصدر: وكالات