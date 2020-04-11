ليبيا – أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني استئناف العمل بمستشفى الخضراء بطرابلس بعد تعليقه يوم الخميس الماضي وتهيب بجميع العاملين فيه ضرورة العودة إلى ممارسة أعمالهم .

صحة الوفاق أعربت في بيا لها عن فخرها واعتزازها بكوادرها البشرية التي تعمل دونما انقطاع في ظل الوضع الراهن.

وذكرت وزارة الصحة بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 228 لعام 2016 والذي نص على أن الهجمات الموجهة عمداً ضد المستشفيات والأماكن التي يجمع فيها المرضى والجرحى، وكذلك الهجمات الموجهة ضد كل حامل للشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف، طبقا للقانون الدولي، من المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد، تشكل جرائم حرب في حكم القانون الدولي.