ليبيا – أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب أن نتائج فحص العينات التي أجريت لـ182 من المخالطين، جميعها سلبية ولم تسجل أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.

عقوب أكد وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة أن “الطواقم الطبية المختصة تتابع الوضع الصحي لعدد 4 حالات التي تأكد اصابتها بفيروس كورونا في مركز العزل السريري الطبي داخل بمستشفي الهواري العام وهي بحالة مستقرة و لم تظهر عليهم أي اعراض جانبية.

وأضاف “لقد تابعت الطواقم الطبية من فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة الحالة الصحية لــ 186 من المخالطين مشيرآ الي ان ” 182 ” عينة كانت نتائجها سالبة وعدد 4 عينات كانت نتيجتها موجبة بينهن الحالة الصفرية،أي أننا لم نسجل غير أربعة حالات موجبة مصابة بالفايروس”.

وقال إن الوزارة تواصل اتصالاتها ولقاءاتها مع كافة الجهات الصحية والإنسانية الدولية لتعزيز مقومات الجهوزية والاستعداد لمواجهة تهديدات وباء كورونا المستجد مستقبلاً و المتزامن مع الوضع الصحي العالمي وذلك من خلال التحرك العاجل للجنة العليا و لوزارة الصحة لتلبية الاحتياجات الطارئة من أجهزة التنفس والعناية المركزة والادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومستلزمات الوقاية ومقومات الجهوزية والاستعداد.

كما دعا وزير الصحة الليبيين في كافة أرجاء البلاد إلى اتباع التعليمات والنصائح الصادرة عن الجهات الصحية والأمنية، و الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتقيد على نحو صارم بإرشادات النظافة الصحية من أجل حماية أسرهم ومجتمعاتهم من تفشي فيروس كورونا، مؤكداً دعمه للجهد اللامتناهي الذي يبذله العاملون في القطاع الصحي واصفاً إياهم بالأبطال المجهولين في مكافحة انتشار كـوفيد-19.