ليبيا – قالت ناديا عمران عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إن حالات الإصابة بكورونا في ليبيا لم تتجاوز الأربعين حالة وكلها مستقرة وأنه لا يمكن التعويل على هذه النقطة لإيقاف الاشتباكات.

عمران أشارت في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الجمعه أن المجتمع الدولي كان ولا يزال منقسماً بوضوح تجاه المعضلة الليبية خاصة أن الكثير من الاجتماعات والتشاورات وصدور الكثير من البيانات والقرارات بما فيها الصادرة عن مجلس الأمن أكدت ضرورة وقف الحرب وإطلاق المساعي نحو الحوار والمصالحة الوطنية لكن لا أثر لها فعلياً.