غاتوزو يضحي براتبه من أجل نابولي

غاتوزو يضحي براتبه من أجل نابولي

إيطاليا – ذكر تقرير إيطالي أن جينارو غاتوزو مدرب فريق نابولي، تنازل عن راتب شهر مارس الماضي لمساعدة النادي في الأزمة المالية التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وحسب صحيفة “فوتبول إيطاليا”، فإن غاتوزو والمدير الرياضي في نابولي كريستيانو جيونتولي قررا بشكل سري التنازل عن راتب شهر مارس، ومنحه بالكامل إلى العاملين في النادي.

وكان نابولي قد قرر سابقا تخفيض رواتب أكثر من 30 عاملا وموظفا بالنادي في أشهر مارس وأبريل ومايو بعد قرار الحظر الصحي الذى طبقته إيطاليا وأجبر الجميع على البقاء في منازلهم.

من ناحية أخرى ما زالت المفاوضات قائمة بين لاعبي نابولي وإدارة الفريق بشكل فردي بالإضافة إلى الاستعانة بإتحاد اللاعبين الإيطاليين الذي يرأسه داميانو توماسي من أجل الوصول إلى حل مناسب لهذه الأزمة.

يذكر أن عقد غاتوزو ينتهي مع نابولي في شهر يونيو المقبل وينتظر المدرب الإيطالي مفاوضات النادي من أجل تجديد عقده خلال الفترة القادمة.

المصدر: وكالات