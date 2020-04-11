ليبيا – باشرت اللجنة الإستشاريه الطبية داخل النطاق الجغرافي والإداري لبلديات الجبل الأخضر برئاسة مدير عام مستشفى الثوره البيضاء عقد أولى اجتماعاتها من داخل مستشفى الثورة البيضاء والتي اتخذت منه مقراً لها .

الإجتماع تضمن وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الصحة تحديد المهام ووضع آلية عمل مشترك تمثلت فيتشكيل فرق للرصد والتقصي والكشف والمتابعة بشكل فوري لأي حالات يمكن احتمالية إصابتها بوباء كورونا والعمل على التدريب والتأهيل ومكافحة العدوى و الإعلام والتوعية والتثقيف بالإضافة لإدارة الموارد البشرية والإمداد والتجهيز .

وأعلن رئيس اللجنة عن بدء التجهيز للفرق الطبية العامله بمراكز الرصد والعزل الصحي لإستقبال أي حالات اشتباه او اصابة محتملة على أن تهيئ لها الظروف للعمل علي مدار 24 ساعه وتكون مدربة وعلى مستوى عالي من الكفاءة .

كما تم تكليف الدكتور فتحي الجياش ناطقاً رسمياً للجنة فضلاً عن كونة نائب رئيس اللجنة وذلك لنقل الأخبار عبر كافة الوسائل الإعلاميه للحد من الإشاعات والتي من شأنها زعزعة وترويع المواطنين.

وتم تكليف إدارة الإعلام بمستشفي الثوره بنقل ومتابعة كافة أخبار اللجنة أولاً بأول ووضع كافة المواطنين واطلاعهم بكافة أعمالها، مؤكدةً اللجنة إلى أنه لم تسجل إلى الآن أي حالة داخل منطقة الجبل الأخضر .