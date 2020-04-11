ليبيا – قال نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية المتحدث الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور أحمد الحاسي في الإيجاز الصحفي رقم (21) إن الوضع الوبائي المحلي لازال جيداً.

الحاسي لفت وفقاً للمكتب الاعلامي التابع لوزارة الصحة إلى أن جميع نقاط الرصد مفعلة، مشيراً إلى أن العدد الكلي للحالات المشتبه بها منذ بداية الأزمة وتم إجراء التحاليل لها بمعمل covid-19 عددها 186 حالة 182 عينة كانت نتائجها سالبة و4 عينات كانت نتيجتها موجبة بينهن الحالة الصفرية.

وأوضح أن 24 عينة التي أعلن عنها يوم الخميس الماضي كانت تحت الإجراء ضمن الحالات المخالطة لـ 86 التي أجريت لها التحاليل وجميعها كانت نتيجتها سالبة.

وثمّن جهود كافة العاملين بمعمل covid_19 الذين واصلوا الليل بالنهار منذ أربعة أيام لفحص عينات الحالات المشتبه بها ولفرق التقصي والرصد الذين عملوا على تتبع الحالات المخالطة للحالة الصفرية ولازالت فرق الرصد والتقصي تتبع المخالطين وفقاً لجدول وإجراءات محكمة.

ونوّه إلى أنه تم تدريب 16 عنصر طبي من مدينتي سرت ودرنة على أجهزة التنفس الصناعي.

وأكد على أهمية التباعد الاجتماعي والمحافظة قدر الإمكان على صحة الأطفال وعدم ذكر أخبار المرض والوفاة أمامهم، مضيفاً:” أنا محمل برسالة من العائلة المصابة بالمرض والتي تعرضت للإساءة بأن يكف الجميع الأذى عنها والتشهير بها وليعلم الجميع ألا أحد معصوم من المرض وأن المرض ليس وصم، نقولها مجدداً نبتعد اليوم لنلتقي غداً”.