أذربيجان – أعلنت وزارة الطاقة الأذربيجانية، أن وزيري الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان سيترأسان اجتماعا لـ”أوبك” و”أوبك+”، عبر الإنترنت اليوم الأحد.

من جهتها، أكدت مصادر في “أوبك+”، أن “المنظمة وحلفاءها سيعقدون اجتماعا افتراضيا مساء اليوم، في مسعى لإنهاء مواجهة حالت دون المضي في تنفيذ اتفاق عالمي لخفض معروض النفط”.

وقالت المصادر، إن “المؤتمر سينعقد في الساعة الرابعة بتوقيت غرينيتش الساعة السابعة بتوقيت موسكو”.

وأعلنت مجموعة “أوبك+”، التي تضم روسيا وحلفاء آخرين الخميس الماضي، خططا لخفض الإنتاج بأكثر من الخمس من أجل دعم الأسعار المتداعية جراء أزمة فيروس كورونا.

ورفضت المكسيك تخفيضات الإنتاج التي طلبت منها، مما عطل توقيع اتفاق نهائي.

المصدر: “رويترز”