مصر – قد يعتقد البعض أن النجم المصري محمد صلاح المحترف بفريق ليفربول الإنجليزي هو أفضل الهدافين العرب في الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم، لكن الحقيقة أن صلاح يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للعرب.

وتشمل الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى: الإسباني، والإنجليزي، والإيطالي، والألماني، والفرنسي.

وينفرد المهاجم المغربي الأسبق حسن أقصبي بقائمة الهدافين التاريخيين العرب برصيد 173 هدفا، سجلها خلال خمسينيات القرن الماضي في الدوري الفرنسي، عندما كان يلعب لفرق نيم وريمس وموناكو.

واحتل المهاجم الجزائري الأسبق رشيد مخلوفي الوصافة في القائمة التاريخية، برصيد 143 هدفا، سجلها في الدوري الفرنسي أيضا بقميص فريقي سانت إيتيان وباستيا، خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وحل المهاجم المغربي الأسبق العربي بن مبارك في المركز الثالث برصيد 113 هدفا، سجلها في الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد، والدوري الفرنسي بقميص مارسيليا، خلال فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.

ويأتي صلاح في المركز الرابع برصيد 107 أهداف سجلها مع فرق ليفربول وتشلسي الإنجليزيين وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وإن كانت لديه الأفضلية للتوغل في القائمة، حيث يبلغ من العمر 27 عاما فقط، ولديه عدة سنوات في الملاعب قد تمكنه من تحطيم رقم أقصبي.

وجاء في المركز الخامس المهاجم الجزائري الأسبق مصطفى دحلب برصيد 102 هدف، سجلها في الدوري الفرنسي بقميص فريقي باريس سان جيرمان ونيس.