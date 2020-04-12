فيينا – سرقت تطورات سوق النفط الأضواء من وباء كورونا لتكون أبرز الأحداث العالمية خلال الأسبوع الماضي، خاصة مع توصل أوبك والحلفاء لاتفاق بشأن خفض الإمدادات.

كما استمرت إجراءات الاحتياطي الفيدرالي في تقديم الدعم للأسواق والاقتصاد ليكون لها نصيب في اهتمام المستثمرين.

جولدمان ساكس: الأسهم الآسيوية لا تزال في مرحلة السوق الهابط

قال محللون في بنك “جولدمان ساكس” إن الأسهم الآسيوية لا تزال في مرحلة الخطر رغم الارتفاع الأخير.

رئيس “جي.بي.مورجان”: الاقتصاد سيشهد ركوداً وضغوطاً مالية مماثلة لأزمة 2008

قال الرئيس التنفيذي لبنك “جي.بي.مورجان” إن الاقتصاد العالمي قد يشهد ركوداً مصحوباً بضغوط مالية مماثلة لأزمة 2008.

“جانيت يلين” تتوقع انكماش الاقتصاد الأمريكي 30% في الربع الثاني

قالت الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي يعيش حالة تراجع صادمة للغاية بسبب وباء كورونا لم تنعكس بعد في البيانات الحالية.

وزير الخارجية البريطاني يُكلف بأعمال جونسون “عند الضرورة”

أكد وزير الخارجية البريطاني أن الحكومة ستستمر في العمل، مع انتقال “بوريس جونسون” للعناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء الإصابة بالكورونا.

الصين تخفض الفائدة على الاحتياطات الفائضة لأول مرة بـ12 عاماً

خفضت الصين معدل الفائدة على الاحتياطيات الفائضة الخاصة بالمؤسسات المالية، للمرة الأولى في 12 عاماً.

احتياطي النقد الأجنبي للصين يتراجع لأدنى مستوى في 17 شهراً

انخفض احتياطي النقد الأجنبي في الصين بنهاية الشهر الماضي لأدنى مستوى في 17 شهراً، وسط هبوط العملة وخسائر أسواق الأصول العالمية بفعل فيروس كورونا

اليابان تعلن حالة الطوارئ وتدعو المواطنين لعدم التكالب على الغذاء

أعلنت اليابان حالة الطوارئ لمكافحة تفشي الكورونا في المراكز السكانية الكبرى، مع إطلاق حزمة تحفيز تصل لنحو تريليون دولار، ومطالبة الشعب بعدم الذعر.

ترامب: أوبك لم تطلب تدخلي لخفض إنتاج النفط الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي إن منظمة أوبك لم تضغط عليه ليطلب من منتجي النفط المحليين خفض إنتاجهم لدعم الأسعار العالمية للخام.

ديون العالم تتجاوز 255 تريليون دولار بنهاية 2019

شهدت الديون العالمية قفزة بنحو 10 تريليونات دولار خلال عام 2019، لكن أعباء الائتمان قد تتفاقم مع تأهب الحكومات حول العالم لمكافحة الوباء المميت “كوفيد-19”.

مسح: شركات النفط الكبرى تخفض الإنفاق 22% مع انهيار الأسعار

خفضت شركات النفط والغاز الكبرى في العالم الإنفاق هذا العام بعد انهيار أسعار النفط بسبب تراجع الطلب وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

رئيس “تويتر” يخصص مليار دولار من ثروته لمكافحة كورونا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركتي “تويتر” و”سكوير” تخصيص مليار دولار لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا.

“ستاندرد آند بورز” تخفض التصنيف الائتماني للأرجنتين لـ”تعثر انتقائي”

خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني السيادي بالعملات الأجنبية للأرجنتين، لتكون الوكالة الثالثة التي تتخذ خطوة كهذه في أقل من أسبوع مع الضغوط المتزايدة التي تُشكلها أزمة كورونا على التوقعات الاقتصادية للدولة المثقلة بالديون في أمريكا الجنوبية.

اقتصاد فرنسا يسجل أسوأ انكماش منذ الحرب العالمية الثانية

دخل اقتصاد فرنسا في حالة من الركود بعد انكماش 6 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام، وسط عمليات الإغلاق للحد من انتشار “كوفيد-19”.

“تسلا” تخفض رواتب موظفيها مع توقعات استئناف العمل في مايو

قررت شركة “تسلا” خفض رواتب موظفيها الأساسيين والاستغناء المؤقت عن العمالة غير المنتظمة حتى 4 مايو/أيار المقبل مع الاستئناف المتوقع للعمل.

ارتفاع أسعار الأرز عالمياً لأعلى مستوى في 7 سنوات

ارتفع سعر الأرز إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات بسبب تفشي فيروس كورونا مع تسارع المستوردون لتخزين الحبوب وخفض المستوردين من الشحنات.

ثروات 100 ملياردير تتراجع 408 مليارات دولار في شهرين

في غضون شهرين فقط كلف “كوفيد-19” أغنى 100 ملياردير في العالم خسائر تقدر بحوالي 408 مليار دولار أمريكي.

إيفو: اقتصاد ألمانيا قد ينكمش بوتيرة قياسية خلال الربع الثاني

من المتوقع أن يشهد اقتصاد ألمانيا أكبر وتيرة انكماش فصلي في تاريخه خلال الربع الثاني من العام الحالي، بسبب إجراءات الإغلاق المفروضة على خلفية جهود احتواء فيروس “كورونا”.

توقعات بتراجع التجارة العالمية 32% خلال 2020

توقعت منظمة التجارة العالمية انخفاض التجارة حول العالم خلال 2020 بسبب وباء كورونا قبل تعاف محتمل في العام المقبل.

مخزونات النفط الأمريكية تقفز 15 مليون برميل

ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنقضي بأكثر من 15 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين.

إنتاج النفط الأمريكي يتهاوى 600 ألف برميل في أسبوع

تهاوى إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 600 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار حرب الأسعار وتوقف نشاط التنقيب.

الصحة العالمية ترد على ترامب:ليس هذا الوقت المناسب لوقف التمويل

ردت منظمة الصحة العالمية على تهديد الرئيس دونالد ترامب بوقف تمويلها، قائلة إن هذه الخطوة لن تكون مناسبة في الوقت الحالي حيث تهدد كورونا العالم بأكمله.

الفيدرالي: الفائدة ستظل قرب الصفر لحين انتهاء أزمة كورونا

قال الاحتياطي الفيدرالي إنه من المتوقع استمرار معدل الفائدة قرب الصفر حتى يتجاوز الاقتصاد الأمريكي أزمة فيروس كورونا الحالية.

بيرني ساندرز يعلن انسحابه من انتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن السناتور “بيرني ساندرز” انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

لأول مرة منذ 2008.. بنك إنجلترا يقر تمويل الحكومة البريطانية

وافق بنك إنجلترا على تمويل عمليات الاقتراض الحكومي، في حالة عدم القدرة على جمع الأموال بشكل فوري من أسواق الائتمان.

جولدمان ساكس: خفض إنتاج النفط 10 ملايين برميل ليس كافياً

قال بنك جولدمان ساكس إن قيام المنتجين الرئيسين في سوق النفط بخفض الإنتاج 10 ملايين برميل يومياً لن يكون كافيا لتحسين التوازن السوق الذي يعاني من انهيار الطلب وتخمة الإمدادات.

المركزي الأوروبي يبدي قلقه حيال التدهور السريع لاقتصاد منطقة اليورو

يتخوف صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي من التدهور السريع لاقتصاد منطقة اليورو، بعد إطلاق من مجموعة من الإجراءات الطارئة، لكن البعض لا يزال متحفظاً حيال تدشين برنامجاً جديداً لمشتريات السندات

6.6 مليون أمريكي يطلبون إعانة بطالة في الأسبوع الماضي

تراجع عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى 6.6 مليون شخص خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت الطلبات المستمرة مستوى قياسي.

الفيدرالي يعلن ضخ قروض بقيمة 2.3 تريليون دولار لدعم الاقتصاد

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ خطوات إضافية لتوفير قروض بقيمة تصل إلى 2.3 تريليون دولار من أجل دعم الاقتصاد في ظل أزمة “كورونا” الحالية التي تضرب البلاد.

صندوق النقد: اقتصاد العالم يتجه لأسوأ ركود منذ الكساد العظيم

تعتقد مديرة صندوق النقد الدولي أن الوباء الذي يجتاح العالم من شأنه أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى أسوأ ركود منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

رئيس الفيدرالي: تعافٍ قوي ينتظر الاقتصاد الأمريكي بعد أزمة كورونا

تعهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ ما يلزم لدعم الاقتصاد الأمريكي من وباء كورونا، مشيراً إلى أن التعافي سيكون قوياً بعد السيطرة على الفيروس.

الشركات الأمريكية تغلق 58 منصة للتنقيب عن النفط

واصلت منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة تراجعها للأسبوع الرابع على التوالي، كما انخفضت منصات الغاز الطبيعي

منطقة اليورو تتوصل لاتفاق بشأن حزمة تحفيزية بـ590 مليار دولار

اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على حزمة تحفيزية مقترحة بقيمة 540 مليار يورو (590 مليار دولار) لمكافحة التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا

رسمياً.. أوبك وروسيا يضعان خريطة لخفض إمدادات النفط حتى 2022

أقرت منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجي الخام من خارج أوبك مجموعة قرارات تهدف إلى إعادة التوازن في سوق النفط حتى أبريل/نيسان 2022، وهي خطوة من شأنها أن تنهي حرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

الميزانية العمومية للفيدرالي تقفز لمستوى قياسي جديد

قفزت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مستوى قياسي جديد، مع توسيع القروض وبرامج شراء الأصول في محاولة لاحتواء تداعيات الكورونا.

ترامب يتفاخر بالمكاسب الأسبوعية القوية للأسهم الأمريكية

تفاخر الرئيس الأمريكي مجدداً بالمكاسب الأسبوعية القوية للأسهم في الولايات المتحدة، رغم ما اعتبره منع الديمقراطيين لحزمة تحفيز إضافية.

عمليات تسريح العمالة تقفز 1000% في الشركات الأمريكية الصغيرة

ارتفعت عمليات تسريح العمالة في الشركات الأمريكية الصغيرة بأكثر من ألف بالمائة خلال الشهر الماضي، مع تضررها الحاد جراء تداعيات فيروس كورونا.

وكالات