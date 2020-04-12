ليبيا – اجتمع رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين رفقة نائبيه الأول والثاني “محمد بقي” و”فوزي العقاب” أمس السبت مع العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق حمودة سيالة والأعضاء المنشقين جلال الشويهدي ومحمد آدم لينو.

الإجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الاستشاري آخر التطورات السياسية والاقتصادية وتداعيات ما وصفه الطرفان بـ”العدوان على طرابلس وضواحيها” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) ووما قالو أنه “استهداف ممنهج للمنشآت والطواقم الطبية” من قبل من وصفوهم بـ”عصابات حفتر الخارجة عن القانون والشرعية” (القوات المسلحة الليبية) .

وتم التطرق خلال الإجتماع إلى الإجراءات والتدابير لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد.