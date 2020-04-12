الإمارات العربية – أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الأحد، تمديد إيقاف كافة أنشطته حتى إشعار آخر بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد المتفشي في العالم.

وقال الاتحاد في بيان رسمي، نشره عبر حسابه في “تويتر”: “تابع الاتحاد الإماراتي مع الجهات المختصة بالدولة آخر المستجدات الصحية الخاصة بوباء كورونا، والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للحد من انتشاره”.

وأضاف البيان: “وبعد تقييم الوضع مع تلك الجهات قرر اتحاد كرة القدم تمديد تعليق نشاط كرة القدم في الدولة، اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر كإجراء احترازي على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بشكل مستمر”.

وختم البيان: “ويشمل القرار جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها”.

المصدر: uaefa.ae