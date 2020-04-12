روسيا – تمت بنجاح عملية التحام المركبة الفضائية “سويوز-إم إس 16” وعلى متنها رواد الفضاء الروسيان، أناتولي إيفانشين، وإيفان فاغنر، والأمريكي، كريستوفر كيسيدي، بالمحطة الفضائية الدولية.

تمت عملية الالتحام الساعة 17:13:21 بتوقيت موسكو. وأعلنت مؤسسة “روس كوسموس”، في حسابها على موقع “تويتر”، أن بإمكان رواد الفضاء الدخول إلى المحطة في وقت قريب، بعد الاستعداد لهذه العملية. ورحبت المؤسسة بالرواد الجدد على متن المحطة: “مرحبا بكم على متن المحطة، أناتولي وإيفان وكريس”.

وكانت المركبة قد انطلقت محمولة على الصاروخ “سويوز-2.1a” في الساعة 11:05 بالتوقيت المحلي لمدينة موسكو، من المنصة رقم 31، بمطار “بايكانور” الفضائي بكازاخستان، ووصلت إلى المحطة الفضائية الدولية بعد 6 ساعات (أربع دورات حول الأرض، بواقع ساعة ونصف للدورة الواحدة، بسرعة تبلغ حوالي 28 ألف كلم/س، حتى تصل إلى المدار الذي تدور فيه المحطة على ارتفاع حوالي 400 كلم عن سطح الأرض).

المصدر: روس كوسموس