العراق – نفت منظمة الصحة العالمية في العراق أمس السبت ما نسب إليها وتم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام بأن العراق غادر ذروة الإصابات بفيروس كورونا، وهو يتجه نحو السيطرة عليه.

ودعت المنظمة المؤسسات الإعلامية إلى توخي الحذر، عند نقل الأخبار المتداولة دون مصدر موثق.

وكان ممثل الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، قد رهن بقاء البلاد في وضع جيد بشأن السيطرة على فيروس كورونا باستمرار الالتزام بالتدابير الوقائية في الأيام العشرة المقبلة.

من جانبها، لفتت وزارة الصحة العراقية في بيان لها أمس السبت، إلى تأكيد منظمة الصحة العالمية على أنه “لا توجد توصيات شاملة للدول والمناطق فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا، وأن أحد أهم الجوانب هو عدم التخلي عن الإجراءات قبل الأوان حتى لا تحدث انتكاسة مجددا”.

وحسب الصحة العراقية، فإن حصيلة الإصابات في البلاد بلغت 1318، مع تسجيل 72 وفاة و610 حالة شفاء.

المصدر: RT + وكالات