ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه إن البعثة الأممية ما زالت على ممارساتها السابقة بعدم ذكر من وصفه بـ”المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) وتوجيه الاتهامات ضد مجهول أو التقليل منها بنسبتها لأفراد أو تصويرها على أنها عمل فردي حسب زعمه.

الفقيه عدّ في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الأحد هذه الممارسات تحيزًا واضحًا من البعثة لما أسماه بـ”مجرم الحرب حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) وسواء أكان معلنا أم غير معلن فالنتيجة واحدة مع أن ما يرتكبه حفتر هي جرائم حرب واضحة بكل المقاييس، حسب زعمه

كما طالب البعثة بأن تكون منصفة وتضع الأمور في نصابها وتتكلم عن الواقع كما يحدث.

وبيّن الفقيه أنهم لا يريدون من البعثة أن تنحاز إلى أي طرف ويشملهم ذلك بل أن تصف الأمور كما هي أو تترك هذه المهمة كما أن من واجب الأمم المتحدة أن تكون في طرف الحق ولا تكون مع من وصفهم بـ “المعتدي” بغض النظر عن أي إملاءات أو ضغوط تتعرض لها.

وإدعى الفقيه أن ما وصفها بـ”جرائم حفتر” الأخيرة هي تكرار لما سبق له من جرائم لكنها الآن ترتكب في ظل وضع خاص بعد اجتياح وباء كورونا الذي يتكاتف العالم لصده حتى الدول التي لديها خلافات وحروب كبيرة مع بعضها، زاعماً :” أما حفتر فلم يُعر الأمر أي اهتمام بل زاد عدوانه بكل ما يستطيع مع الدول الداعمة له وأنهم بوصفهم ممثلين عن الشعب يدينون هذا السلوك ولا يرضون به”