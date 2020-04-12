موسكو – شدد الكرملين على أهمية التوصل إلى اتفاق بين دول العالم بشأن أسعار النفط، محذرا من أن غيابه يهدد بانزلاق الاقتصاد العالمي إلى فوضى لن يسيطر عليها أحد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديث لقناة “روسيا-24”: “العالم بأسره يحتاج إلى الاتفاقات لأن الاقتصاد العالمي، في حال عدم إبرام هذه الصفقة، سيكون على وشك فوضى عارمة في أسعار الطاقة”.

ولفت بيسكوف إلى أن أسعار النفط لا تهم روسيا وحدها بل والولايات المتحدة التي تتجه نحو الانتخابات الرئاسية في نوفمبر القادم.

وأوضح المتحدث أن 10 ملايين شخص في الولايات المتحدة قد يتعطلون عن العمل إذا واجهت الشركات المختصة بإنتاج النفط الصخري خطر الإفلاس، ولذلك يشكل دعم القطاع النفطي إحدى أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: إنترفاكس