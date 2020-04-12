ليبيا – قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن مئات الآلاف من الليبيين يقعون تحت وطأة نزاع محتدم بينما يمثُل أمامهم خطر تفشي فيروس كوفيد-19 ويهدد بإضعاف المنظومة الصحية الهشة في البلاد.

اللجنة أعربت في بياناً لها اليوم الأحد عن خشيتها من أن الفيروس سوف يضاعف معاناة الأسر المتضررة من جرّاء النزاع والتي تكافح بالفعل من أجل تلبية احتياجاتها الأساسية من المأوى والغذاء والمياه والرعاية الطبية.

ومن جهته، قال رئيس عمليات اللجنة الدولية في ليبيا ويلم دي يونغ:”نظام الرعاية الصحية الليبي كان يعاني أصلًا قبل تفشي جائحة كوفيد-19″.

وأضاف:”وفي الوقت الحالي،بعض الأطباء المتخصصين الذين يلزمهم الحصول على تدريب بشأن بروتوكولات منع انتشار عدوى هذا الفيروس يُستدعَون مرة أخرى إلى الخطوط الأمامية لعلاج المصابين إن العيادات الطبية والمستشفيات منهمكة في رعاية جرحى الحرب والمصابين بأمراض مزمنة، لذا فإن قدرتها على استقبال المصابين بفيروس كوفيد-19 محدودة. هي بحاجة إلى مزيد من الدعم والموارد لمواجهة هذا التحدي.”

وتابع:”يجب على السلطات أن تكفل تيسير تسليم المساعدات الإنسانية مع الحفاظ على التدابير الوقائية مثل التباعد الجسدي وإلا فإن الأشخاص الذين يعتمدون على تلك المساعدات سيواجهون معاناة كبيرة.”

وأضاف قائلًا: “نحن نشهد بالفعل زيادة في تكلفة المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات الأساسية، ما يشكل ضغطًا إضافيًا على بعض العائلات الأشد استضعافًا في ليبيا. وقد اجتمعت أزمة هذه الجائحة مع سنوات النزاع التي شهدت فيها العائلات انقطاعًا للخدمات العامة واختفاء لفرص العمل.”

ومن جانبها،قالت نائبة رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية في طرابلس ماريا كارولينا: “لقد أخبَرَنا النازحون الليبيون، بمن فيهم بعض زملائنا، أنه ليس لديهم خيار سوى العودة إلى منازلهم بالقرب من خط المواجهات، خوفًا من نقلهم عدوى الفيروس إلى منازل آبائهم المسنين أو أفراد أسرهم”.

وأضافت:”وهذا يسلط الضوء على خيارات تتجاوز التصور يضطر بعض الناس إلى اتخاذها في الوقت الذي يكافحون فيه ليقرروا ما إذا كان القصف والغارات الجوية تشكل تهديدًا أكبر على حياتهم مقارنة بالفيروس.”

وطالبت اللجنة باتخاذ تدابير وقائية خاصة تكفل عدم وصول عدوى الفيروس إلى داخل السجون حيث يستحيل تطبيق سياسة التباعد الجسدي،منوّهةً إلى أن المهاجرين في ليبيا معرضون بشدة للإصابة بالمرض حيث أن العديد منهم لا يحصلون على القدر الكافي من المعلومات أو الرعاية الصحية أو الدخل المادي.

وأشار البيان إلى أن القيود المفروضة مثل حظر التجوال وإغلاق الحدود للحد من انتشار المرض تمثل تحديات جديدة أمام إيصال المساعدات الإنسانية والحفاظ على استمرار سلاسل الإمداد بالمساعدات الغذائية والأدوية والاحتياجات الأساسية.

وعن استجابة اللجنة الدولية للنزاع في ليبيا ميدانيًا ذكرت النقاط التالية:

تواصل اللجنة الدولية تقديم المساعدات الغذائية والمستلزمات المنزلية للنازحين داخليًا والمقيمين والعائدين. استفاد أكثر من 8200 شخص من هذه المساعدات في آذار/مارس.

تعمل فرق المياه والصرف الصحي التابعة للجنة الدولية مع سلطات المياه المحلية لزيادة الحصول على المياه النظيفة في عشرات المناطق المتضررة من النزاع. ونحن نعمل أيضًا على تحسين الصرف الصحي من خلال دعم مرافق معالجة مياه الصرف الصحي.

نحن نقدم أيضًا الإمدادات الطبية للمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك الأنسولين وغيره من الأدوية، إلى مراكز علاج داء السكري. كما تقدم فرق اللجنة الدولية إمدادات طبية خاصة بعلاج الجروح وأكياس الجثث إلى العاملين في مجال الصحة على خط المواجهة.

وعن استجابة اللجنة الدولية لجائحة كوفيد-19 في ليبيا ميدانيًا :

تقدم اللجنة الدولية مساعدات مالية إلى مرافق الرعاية الصحية لمساعدتها على شراء المعدات والمستلزمات الطبية الاستهلاكية مثل الكمامات الطبية والصابون والمطهرات. وستتلقى ثلاث مستشفيات أيضًا مولداتكهربائية، حتى تتمكن من الاستمرار في العمل في حالةانقطاع التيار الكهربائي.

• سلمنا مستلزمات النظافة الشخصية إلى 3200 محتجز يعيشون في مرفقين للاحتجاز، ونعمل مع السلطات على اتخاذ تدابير لمنع انتشار الفيروس والتعامل مع الحالات المشتبه فيها داخل السجون.

• سلمنا مستلزمات النظافة الشخصية إلى 3200 محتجز يعيشون في مرفقين للاحتجاز، ونعمل مع السلطات على اتخاذ تدابير لمنع انتشار الفيروس والتعامل مع الحالات المشتبه فيها داخل السجون. نحن نعمل مع الهلال الأحمر الليبي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لنشر المعلومات بشأن سبل منع تفشي فيروس كوفيد-19 في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

وتقدم الفرق أيضًا مستلزمات النظافة الشخصية والكلور إلى الأسر النازحة في 17 مركزًا جماعيًا. كما يتلقى العاملون في تلك المراكز تدريبًا على كيفية تطهير أماكن المعيشة المشتركة بهدف منع انتشار فيروس كوفيد-19 فيها.

نحن نعمل أيضًا مع السلطات لوضع خطة تكفل إدارة جثامين الذين توفوا بسبب فيروس كوفيد-19 بطريقة آمنة مع صون كرامة الموتى. ويشمل هذا أيضًا تزويدها بأكياس الجثث.

للإطلاع على مواد مصورة حديثة حول