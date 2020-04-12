ليبيا – كشف القيادي بمدينة مصراتة والمتحدث باسم مسلحي بركان الغضب مصطفى المجعي عن آخر التطورات الميدانية في محاور القتال جنوب طرابلس وسرت.

المجعي قال في تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إن الحذر يسود أغلب المحاور مع حدوث بعض الاشتباكات الخفيفة في محور المشروع وعين زارة، مؤكداً أنه لا صحة لأي خبر بشأن حصول تقدمات لمن وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) في محاور غرب سرت.

وزعم بأن ما وصفه بـ”قواتنا الجوية” (الطيران المسير التركي) تفرض سيطرتها على أغلب محاور القتال والمناطق التي أعلنت أنها عسكرية سواء المنطقة الغربية أو الوسطى وأن كل الأهداف التي تتحرك في هذه المناطق ما لم تأخذ إذن بالتحرك او تصريح هي عرضة للاستهداف حسب قوله.

وإختتم قائلاً :” عندما يتقدم المجرم او يحاولا لتقدم في بعض المحاور لتزويده ببعض الذخائر والوقود يتم إٍستهدافه وهذا ما قامت به قواتنا الجوية طوال الأيام الماضية، قواتنا الجوية بالفعل تقوم بدورها على أكمل وجه في هذه العمليات”.