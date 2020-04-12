المغرب – أعلنت وزارة الصحة في المغرب امس تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1545 حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي في تصريح صحفي، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 111 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 22 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 146 حالة.

ووفق الوزارة فإن عدد الحالات المستبعدة حسب التحاليل، قد بلغ 6403 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

ودعت وزارة الصحة المواطنين للالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

المصدر: وسائل إعلام مغربية