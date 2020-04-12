ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير هو الداعم الأول لقادة حرب “فجر ليبيا” وهو سبب كل الأزمات المعيشية والاقتصادية التي مرت بها البلاد وهو الداعم الأكبر للارهابيين وقادة المليشيات.

إمغيب وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك “اليوم الأحد قال :”الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال بقرار من البرلمان والباقي في منصبه إلى هذه اللحظة بدعم دولي رغم كل التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها ،هو الداعم الأول لقادة حرب (فجر ليبيا وهو ايضاً سبب كل الأزمات المعيشية والاقتصادية التي مرت بها البلاد وهو الداعم الأكبر للارهابيين وقادة المليشيات وبعض التجار اللصوص والسراق والفاسدين من بعض الوزراء واصحاب الأجندات الخارجية من السياسيين”.

وأضاف:” كذلك كان ومازال الداعم بكل قوة لكل الذين يحاربون الجيش على تخوم طرابلس بمختلف توجهاتهم وهو السبب الرئيس في تواجد القوات التركية على ارضنا الطاهرة وتواجد الطائرات المسيرة التركية في سمائنا لقصف المدنيين”.

وتابع :”نراه اليوم ينقلب على فايز السراج وينسل من تحت عباءة الإخوان المسلمين وهم سبب وجوده على قمة هرم المصرف المركزي ويظهر لهم العداء و يحتفظ فقط بعلاقته مع بعض المليشيات التي تقدم له الحماية والدعم”.

عضو مجلس النواب إختتم :”بصراحة انا لم أستوعب تصرفات الصديق الكبير الأخيرة ولا أعرف الأسباب الحقيقية التي دفعته لمعاداة كل هؤلاء دفعة واحدة إن كان هذا العداء حقيقياً ولكن أرجو ان يكون ما احتفظ به لنفسي من قراءة لهذه الاحداث صحيحاً لتنعم البلاد قريباً بالأمن والاستقرار تحت سلطة واحدة”.