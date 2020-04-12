ليبيا – أجرى مدير ادارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الليبية نوري الفسي برفقة مدير ادارة الرعاية الصحية الاولية حسين العوامي وعضو ادارة التفتيش محمد جلهوم وذلك بناء على تعليمات وزير الصحة سعد عقوب للوقوف على سير عمل للاطلاع عن قرب على ما يقدمه من خدمات ومدى تطبيق الاجراءات الصحية الدولية واجراءات السلامة الصحية لمجابهة فيروس كورونا.

الزيارة الميدانية شملت بحسب المكتب الإعلامي للصحة تفقد مستشفى ودان القروي ومستشفى العافية وادارة الخدمات الصحية الجفرة وذلك في إطار المتابعة وتقديم الدعم والمساندة المستمرة .

كما تفقد الممثلين عن وزارة الصحة مستشفى ابن سينا ببلدية سرت والعيادة المجمعة سرت للاطلاع على جهوزية اقسام العزل والحجر الصحي ومدى تنفيذ اجراءات وزارة الصحة وتوصيات اللجنة العليا بالإضافة إلى تفقد مستشفى بن جواد للاطلاع على قسم الحجر الصحي.

وأضاف الفسي أن الزيارة تخللها عدة لقاءات مع مديري المستشفيات وعدد من مسؤولي ورؤساء الأقسام ومديري الخدمات الصحية للبحث في آلية التنسيق و تطوير جودة الأداء وفقًا لخطة وزارة الصحة بالحكومة الليبية.

كما بيّن أن الزيارات الميدانية تأتي ضمن إطار توجيهات وزير الصحة وضمن إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل،وتطوير نظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة المهنية والصحية في شكل مهني من أجل تسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بكافة الأقسام الطبية مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لمجابهة فيروس كورونا الجديد covid19 .

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